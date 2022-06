Jesi (Ancona), madre 90enne e figlia 60enne massacrate di botte nei campi

E' accaduto in via Montelatiere. L'autore del pestaggio, stando a quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe un giovane di una ventina d'anni, completamente fuori di sè, che ha scavalcato la recinzione e ha aggredito prima l'anziana e poi la figlia. Ora i carabinieri lo stanno inseguendo.

La 90enne è stata ripetutamente colpita con pugni e calci. La figlia è accorsa e ha trovato la madre a terra ma poi a sua volta è stata picchiata dallo stesso giovane che poi è fuggito scavalcando cancelli e le reti. La 90enne, ferita e con il viso tumefatto, è stata portata in codice rosso all'Ospedale Carlo Urbani di Jesi, per condizioni preoccupanti: era stata fatta alzare anche l'eliambulanza per il trasporto all'ospedale di Torrette ad Ancona, poi la donna è stata invece ricoverata nel nosocomio più vicino.

Quando sono arrivati i soccorsi l'aggressore era ancora in zona, e sono iniziate le ricerche dei carabinieri di Jesi che stanno battendo la zona. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Jesi, la Croce Verde di Jesi e diverse pattuglie dell'Arma.