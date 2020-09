Grande incendio divampa nel porto di Ancona: fumo acre nell'aria

Un incendio di vaste proporzioni è divampato, per causa ancora in corso di accertamento, nella zona portuale di Ancona. Le fiamme sono partite da un capannone. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco di Ancona, Macerata e Pesaro con autobotti e autoscale. Si sono sentiti anche dei boati. Non ci sono vittime né feriti. Dall'incendio, che si è sviluppato nell'area ex Tubimar, si è levata una densa colonna di fumo.