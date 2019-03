Giallo a Pesaro, pensionato morto in casa legato e imbavagliato: è stato pestato a sangue

Un pensionato di 74 anni, Sesto Grilli, è stato trovato morto legato ad una seggiola e imbavagliato con un nastro adesivo grigio, nella sua abitazione nei pressi di San Lorenzo in Campo, Pesaro. L'uomo, che viveva solo ed era incensurato, è stato pestato a sangue. Tra le ipotesi c'è anche quella di un furto o rapina finiti male, anche se la casa, piuttosto modesta, della vittima non sembra del tipo che sarebbe appetibile per qualche malintenzionato.