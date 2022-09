16 settembre 2022 07:30

Maltempo nell'Anconetano, centinaia gli interventi di soccorso nella notte

Violenti piogge si sono abbattute sull'Anconetano, in particolare nella zona di Cantiano, trasformando le strade in veri torrenti e causando lo straripamento di diversi fiumi, tra cui il Burano. Squadre dei vigili del fuoco al lavoro con quattro sezioni operative in rinforzo alle squadre locali. Esondato nella notte anche il fiume Misi a Senigallia. Drammatico il bilancio: 6 morti e 3 dispersi.

Centinaia gli interventi di soccorso per prestare assistenza alla popolazione.