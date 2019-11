Fermo, esplosione in un distributore di benzina: un morto

Un uomo è morto in un'esplosione avvenuta a Monte Urano (Fermo), in un distributore di benzina. La vittima stava lavorando all'impianto antincendio quando la deflagrazione lo ha travolto, sbalzandolo a diversi metri di distanza dalla stazione di rifornimento. I vigili del fuoco non hanno riscontrato fughe di gas. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente.