Fermo, arrestato spacciatore 82enne: aveva con sé dosi di cocaina e una pistola

I carabinieri di Porto Sant'Elpidio (Fermo) hanno arrestato un pensionato di 82 anni, dopo che nella sua abitazione sono state trovate 5 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 2 grammi, e una pistola Beretta calibro 34, con matricola abrasa. L'anziano spacciatore avrebbe ceduto la droga, il giorno prima, a una ragazza che è stata trasportata in ospedale per un'overdose.