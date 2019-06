Fano, vuole vedere il padre 91enne ricoverato, ma la struttura glielo vieta: "Lo vorrei a casa"

Una struttura di Fano vieta a un 91enne di vedere la figlia, lei non ci sta e si rivolge a “Pomeriggio Cinque”. Il caso era già finito sul tavolo della trasmissione, che aveva denunciato la situazione di degrado nella quale si trovava l’uomo in una vecchia “struttura degli orrori”. L’uomo era poi stato spostato in un nuovo centro. Ma anche qui non sono finiti i problemi.



Donatella non può entrare, per un ordine del giudice tutelare. La donna non avrebbe rispettato le regole previste dal ricovero: dagli orari di visita alla somministrazione delle medicine, avrebbe creato un clima "spiacevole e di tensione".



“Io lo vorrei a casa con me”, sostiene la donna in diretta da Riccione. Donatella nega quanto affermato dalla direzione della struttura e insiste perché vorrebbe vedere il padre che, dal canto suo, sembra disperato per la lontananza dalla figlia. La trasmissione promette di vederci più chiaro e di tornare sul caso.