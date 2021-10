Fano, la rabbia dei commercianti: "La tassa sull'ombra aumentata del 35%"

Tra i vari aumenti di questo periodo, a Fano c'è anche quello della tassa sull'ombra. I commercianti lamentano l’aumento della tassa sull’occupazione del suolo pubblico dovuto alla "proiezione dell’ombra a terra di tende da sole". Alle telecamere di “Mattino Cinque” due commercianti, con bolletta alla mano, mostrano il notevole aumento della tassa pari al 35%.

"È una tassa di per se odiosa, irrispettosa verso i commercianti", replica Barbara, proprietaria di una gioielleria in pieno centro a Fano. E aggiunge "Stiamo pagando per il nulla".

L'aumento, sommato a luce e gas, mette in ginocchio le attività che con il Covid faticano a riprendere a pieno regime. Nessuna spiegazione da parte dello Stato riguardo la tassa che, come precisano i commercianti all’inviata della trasmissione di Canale 5, interessa solo alcuni dei commercianti come ad esempio i proprietari di gioiellerie e profumerie, escludendo i ristoratori.