Strage di Corinaldo, il papà di Emma: "Voglio vedere le foto bloccate nel suo telefono, datemi le password"

Emma è morta a 14 anni nell'inferno della discoteca di Corinaldo, poco meno di un anno fa. E oggi suo padre, Fazio Fabini, dopo aver avuto indietro dalle forze dell'ordine il cellulare di sua figlia, sequestrato e dissequestrato per le indagini, vorrebbe tanto rivedere, attraverso il telefono, gli ultimi attimi di vita della ragazzina in quell'iPhone. Ma non può. Non conosce le password per accedere a messaggi e foto.