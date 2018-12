Corinaldo, nonna minore fermato: "Quella notte non era in discoteca"

La nonna del 17enne di origine sudamericana indagato nell'inchiesta sulla tragedia avvenuta in discoteca a Corinaldo, nell'Anconetano, per aver utilizzato lo spray urticante, difende il nipote. "Grazie a Dio non era in discoteca quella sera, non c'entra nulla. E' stato con la sua ragazza tutta la notte", ha detto. Il minore è stato fermato dai carabinieri per detenzione di stupefacenti e indagato per omicidio preterintenzionale e lesioni dolose.