Cena al ristorante per 90 persone a Pesaro, parla il proprietario: "Resto aperto a pranzo e cena"

"Resterò aperto a pranzo e cena anche nei prossimi giorni". Umberto Carriera è deciso, dopo aver organizzato via social una cena con 90 commensali in segno di protesta per l'ultimo Dpcm, il ristoratore pesarese ha spiegato la sua protesta a "Pomeriggio Cinque": "Lascio aperto perché rispetto tutti i protocolli ma soprattutto perché non possiamo permetterci di non lavorare".

Dopo l'irruzione dei carabinieri nel locale, è stata predisposta la chiusura del locale per i prossimi cinque giorni: "Avevo avvisato le Forze dell'Ordine - spiega - una volta arrivati non hanno potuto far altro che assistere alla nostra cena. La mia è una disobbedienza civile per far in modo di far arrivare la voce degli imprenditori. Continuerò a essere multato ogni giorno? Si tratta di una questione di principio, il Dpcm è fatto con i piedi".