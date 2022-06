Barchi (Pesaro Urbino), donna morta in casa in un lago di sangue: il compagno in stato confusionale

Una 65enne, Giannina Fucili, è stata trovata morta venerdì sera in casa a Barchi, nel Pesarese, riversa in una pozza di sangue.

Il corpo era sul divano al piano terra, in avanzato stato di decomposizione. Al piano di sopra il suo compagno, Giorgio Pazzaglia, 80 anni, in stato confusionale. A dare l'allarme è stato un amico del figlio di lei. Ancora da chiarire le cause del decesso, che dovrebbe risalire a qualche giorno fa.