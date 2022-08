Autopsia Alika, morte per "asfissia violenta e shock emorragico"

E' stato causato da una "asfissia violenta con concomitante shock emorragico interno" il decesso del venditore ambulante nigeriano 39enne Alika Ogorchuckwu ucciso a Civitanova Marche a seguito di una violenza aggressione, dal 32enne operaio salernitano Filippo Ferlazzo, poi arrestato per omicidio volontario aggravato da futili motivi e rapina.

Lo fa sapere "in via preliminare" il procuratore di Macerata facente funzione Claudio Rastrelli "in attesa del deposito della consulenza tecnica autoptica".