Ascoli Piceno, uomo ucciso a coltellate in pieno centro

Un uomo, di 56 anni, è stato ucciso ad Ascoli Piceno. La vittima si chiamava Franco Lettieri, originario di Salerno, è già noto alle forze di polizia. Il 56enne, trovato a terra sanguinante in centro, è stato raggiunto da diversi colpi di coltello. Inutili i soccorsi. Prima di morire avrebbe dato indicazioni ai soccorritori per identificare l'aggressore, sulle cui tracce sono ora i carabinieri.

La vittima da tempo risiedeva ad Ascoli Piceno. Lettieri è stato aggredito in rua delle Stelle, zona molto nota ad Ascoli Piceno, che costeggia il lungofiume Tronto. Probabilmente stava facendo rientro nella sua abitazione nel quartiere di Porta Romana, a poca distanza. Dopo essere stato accoltellato è comunque riuscito a muoversi, dirigendosi in via dei Soderini dove è stramazzato a terra.