Ex collaboratore di giustizia ucciso a Chiavari, non fu una vendetta mafiosa ma un delitto passionale

Svolta nelle indagini sull'uccisione ad aprile, in un parcheggio a Chiavari, di Orazio Pino, un ex collaboratore di giustizia. Per il delitto è stato arrestato un uomo di 50 anni, Sergio Tiscornia. Le indagini si erano orientate verso il passato ingombrante della vittima che, dopo essere uscita dal programma di protezione, lavorava come orefice. Il movente dell'omicidio, invece, si è rivelato di natura economica-sentimentale.