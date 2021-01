Ascoli Piceno, ex collaboratore di giustizia ucciso: in manette anche un 17enne

Ansa

Venerdì notte, un 57enne romeno, Petre Lambru, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso Franco Lettieri, 56enne salernitano, ex collaboratore di giustizia. Ora, anche il nipote 17enne di Lambru è stato fermato con l'accusa di concorso in omicidio volontario. E' stato lo stesso minorenne a presentarsi nella caserma dei carabinieri per confessare il delitto.