Ascoli, cadavere trovato in mare sarebbe della 17enne scomparsa

Il cadavere recuperato domenica in mare a San Benedetto del Tronto sarebbe della 17enne Marketa Adamkova, la ragazza della Repubblica Ceca di cui non si avevano notizie da sabato. La madre, che ne aveva denunciato la scomparsa, ha confermato che gli orecchini sono quelli della figlia, ma il riconoscimento ufficiale ancora non c'è stato. La ragazza era in vacanza a Martinsicuro (Teramo) con il fidanzato 40enne, Tomas Cerveny, anche lui scomparso.