Ancona, primo caso di suicidio assistito: consegnata strumentazione e farmaco a tetraplegico 44enne

Dopo una battaglia legale ha ricevuto la strumentazione e il farmaco per poterlo eseguirlo. Sono stati consegnati dall'Associazione Luca Coscioni che, grazie a una "straordinaria mobilitazione" scrivono nel comunicato, ha raccolto in poche ore 5mila euro per aiutare Mario a reperire la strumentazione. "In assenza di una legge - spiega l'Ass. Coscioni - lo Stato italiano non si è fatto carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito e dell'erogazione del farmaco".

"Grazie a tutti - dichiara "Mario" (nome di fantasia ndr) - per avere coperto le spese del 'mio' aggeggio, che poi lascerò a disposizione dell'Associazione Luca Coscioni per chi ne avrà bisogno dopo di me. Continuate a sostenere questa lotta per essere liberi di scegliere".

