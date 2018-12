Ancona, migrante muore aggrappato sotto un tir

Un migrante, forse di origine afghana, è deceduto al Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Ancona a causa delle gravissime ferite riportate per essere stato travolto dalle ruote di un tir a cui probabilmente era aggrappato per arrivare in Italia. E' accaduto tra via Flaminia e via Conca nella zona di Torrette dove il mezzo pesante è transitato dopo lo sbarco al porto di Ancona.