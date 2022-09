Ancona, l'ultimo saluto al piccolo Mattia | Il parroco: "Ora insegnaci a vivere con amore"

Il bimbo era stato trascinato via dall'acqua che lo aveva strappato alle braccia della mamma. Il suo corpo è stato trovato dopo otto giorni di ricerche, a oltre 12 km di distanza dal luogo dove sua madre l'ha visto per l'ultima volta. Nel giorno dell'addio, dichiarato giorno di lutto cittadino, erano presenti i sindaci di Barbara, San Lorenzo in Campo e Castelleone di Suasa, con i gonfaloni comunali retti dagli agenti della polizia locale, mentre i vigili del fuoco hanno formato un 'picchetto' davanti all'ingresso della chiesa.

Il messaggio del parroco -

insegnaci a vivere la gioia

"Mattia insegnaci a vivere con gioia, accoglienza, stupore e amore", queste le parole che don Paolo Montesi durante i funerali ha dedicato a Mattia. Don Paolo ha ripercorso ricordi del bambino sereno e felice in paese, come esempio di vita. "Mattiache tu vivevi quando papà ti portava in Lambretta in paese e sentivi la brezza che accarezzava le guance. - ha ricordato - Aiutaci a vivere l'accoglienza, come quando ti fermavi con lo scooter e papà ti diceva di salutare, e tu facevi ciao con la manina a tutti".

Il sindaco "Il tuo ultimo scherzetto, nostro angelo custode" -

Riccardo Pasqualini

"Mattia è il tuo ultimo scherzetto, ti sei nascosto da babbo e mamma, da tutti, dal paese... ma è solo un arrivederci". Con la voce rotta dal pianto, nella chiesa di Santa Maria Assunta, anche il sindaco di Barbaraha parlato di Mattia.

La maestra: "Sarai nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerti" -

Mattia mancherà soprattutto ai suoi compagni di scuola, agli insegnanti e al personale della scuola elementare di San Lorenzo in Campo, nel Pesarese. "Manchi cucciolino come ti chiamavo io - ha ricordato tra la commozione generale la maestra -, sarai sempre nei nostri cuori, e in quelli di chi ha avuto la fortuna di conoscerti".