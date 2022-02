Ancona, coniugi malati rischiano lo sfratto | La richiesta di aiuto a "Pomeriggio Cinque"

Sono molto malati e rischiano di rimanere senza un tetto. È la storia di due coniugi di Falconara Marittima (AN) Morena e Giorgio che dopo il fallimento dell'azienda di famiglia potrebbero perdere la loro casa perché venduta all'asta. A "Pomeriggio Cinque" Morena chiede un aiuto economico per saldare i debiti e non perdere la loro abitazione. "Questa casa è stata acquistata 41 anni fa dai miei genitori ed è frutto dei loro sacrifici", spiega la 62enne in collegamento con Canale 5.

In lista di attesa per un intervento di asportazione dell'utero, Morena nel 2020 è stata operata per un carcinoma mammario. Tutti i giorni assiste il suo Giorgio che è costretto a letto a causa di una patologia neurodegenerativa progressiva. "Tutti i miei dolori non sono niente in confronto a quelli di mio marito", dichiara Michela che si appella alla bontà del pubblico di Barbara d'Urso.