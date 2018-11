Ancona,bimba nasce prematura in casa e muore in ospedale:pm indagano

La procura di Ancona ha aperto un'indagine per la morte di una bimba, nata prematura in casa a Fabriano e deceduta dopo un trasferimento d'urgenza in eliambulanza in ospedale. Sarebbero stati gli stessi genitori a programmare il parto naturale in casa: il magistrato ha disposto l'autopsia della piccola proprio per escludere eventuali responsabilità o negligenze da parte della coppia.