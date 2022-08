Ancona, 21enne travolto e ucciso da un'autocisterna alla fermata del bus

Un 21enne somalo è stato travolto e ucciso da un'autocisterna ad Ancona, mentre era a una fermata dell'autobus.

Il giovane, un richiedente asilo, sarebbe stato agganciato all'improvviso dal camion in transito, che l'avrebbe trascinato per alcuni metri. Il conducente non si è accorto di aver investito l'uomo e ha sentito solo un forte rumore. Il 21enne, soccorso dai sanitari del 118, è morto per le gravi ferite riportate.