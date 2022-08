Civitanova Marche, un amico di Alika: "Sul razzismo i politici devono abbassare i toni"

"Morning News"

Civitanova Marche

torna a parlare della morte di Alika Ogorchukwu , l'ambulante nigeriano ucciso durante una lite in strada ae che ha portato all'arresto dell'operaio 32enne Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo.

Nel programma condotto da

Simona Branchetti

ho avvisato il sindaco dieci giorni fa

è intervenuto un amico di Alika, in Italia da 23 anni, che ha denunciato il difficile momento vissuto che si sta vivendo in città: "A me dispiace raccontare questo dramma perché Civitanova Marche non lo merita assolutamente. Io, gli ho chiesto di abbassare i toni in merito alle questioni del razzismo, ma lui non si è interessato e anche il giorno dopo la morte di Alika era con gli amici a fare l'aperitivo".

E ancora: "Civitanova è la città più bella d'Italia, ma stiamo vivendo un momento molto difficile e torno a ripetere che

i politici devono abbassare i toni

, anche Giorgia Meloni ne ha parlato".