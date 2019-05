Marche, sposo e sposa non si presentano in Comune per il matrimonio: giallo sui telefoni spenti

Sembra la sceneggiatura di un film, invece è tutto vero. A San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, qualche giorno fa nella sala della giunta del Palazzo Comunale a mezzogiorno era attesa una coppia che si sarebbe dovuta unire in matrimonio davanti al primo cittadini Pasqualino Piunti. Passano i minuti ma sul posto non si presenta nessuno. A quel punto l'addetta alla segreteria, dopo le dodici, inizia a chiamare sia lo sposo che la sposa ma nessuno risponde: i cellulari sono risultati spenti o irraggiungibili. La stessa cosa è successa per il personale che ha prenotato la cerimonia in comune. Matrimonio fittizio o ripensamento dell'ultimo minuto? Ancora nessuno è riuscito a scoprirlo.