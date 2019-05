Maratona di Trieste, dopo le polemiche gli atleti africani partono in prima fila | Vince il ruandese Noel Hitimana

E' un africano il vincitore della 24 Half Marathon di Trieste. La gara, che si è corsa tra freddo, bora e pioggia, era stata anticipata dalle polemiche forse più aspre, diffuse (e politiche) della storia dell'atletica per il mancato invito di atleti africani. Decisione poi rivista, tanto che al via della gara è stato chiesto proprio gli atleti africani di posizionarsi in prima fila. Sul podio il ruandese Noel Hitimana.