Marano, 43enne muore annegato nella laguna

Un uomo di 43 anni, residente a Legnaro (Padova) e originario di Piove di Sacco, è morto dopo essere annegato nelle acque dell'Isola di Sant'Andrea, nella laguna di Marano, in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. Sul posto è intervenuto il personale specializzato inviato dalla centrale operativa regionale Sores Fvg, che ha praticato ripetuti tentativi di rianimazione, rivelatisi però inutili. Allertati anche i vigili del fuoco. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri per chiarire le circostanze dell'accaduto. La Procura di Udine ha già concesso il nullaosta alla rimozione della salma e all'affidamento ai familiari, escludendo responsabilità di terzi.