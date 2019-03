Manuel Bortuzzo e il suo primo "Ti amo" alla fidanzata per ricordare la notte degli spari

Manuel Bortuzzo dedica alla sua fidanzata, Martina, un post su Instagram. A quasi un mese dalla notte del 3 febbraio 2019, che ha stravolto la sua vita, la giovane promessa del nuoto italiano ricorda con queste parole di amore e speranza quei momenti terribili. Il ragazzo era davanti a un locale del quartiere Axa di Roma, quando fu raggiunto dai proiettili sparati dallo scooter, guidato da Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, in carcere con l'accusa di tentato omicidio. E' rimasto paralizzato, ma non ha mai smesso di lottare. E dalla Fondazione Santa Lucia, dove, col piglio dello sportivo combattente, ha da poco iniziato la sua battaglia più dura, quella della riabilitazione, Manuel ha scritto questa bellissima story per la sua ragazza. Mentre era terra ha preso tra le mani il viso di Martina e per la prima volta le ha detto: "Ti amo". Non una parola di ripicca, nemmeno una lamentela. Manuel Bortuzzo ha scelto l'amore dichiarato alla sua fidanzata per ricordare quella notte terribile.