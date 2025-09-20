Logo Tgcom24
Cronaca
AMAREZZA E RABBIA

Mantova, rubano le pile di un lumino dalla tomba di un neonato: l'annuncio della madre sui social

Il gesto nel cimitero di San Silvestro, a Curtatone, dove qualcuno ha spento la luce che i genitori del piccolo morto a gennaio tenevano costantemente accesa

20 Set 2025 - 16:33
© ansa

© ansa

Il loro bambino era morto il 23 gennaio, poco dopo la nascita. E da allora nella sua tomba, in un cimitero in provincia di Mantova, mamma e papà tengono costantemente acceso, in sua memoria, un lumino con la scritta "per il nostro piccolo principe". Il lumino funziona a pile. E qualcuno quelle pile le ha rubate, spegnendo la luce che i genitori tengono costantemente accesa in memoria del loro piccolo, nel cimitero di San Silvestro a Curtatone. A parlare del vandalismo nel camposanto è la madre del bimbo, che via social ha raccontato quanto accaduto rivolgendosi così ai ladri: "Vergognatevi". 

L'amarezza della mamma

 "Il nostro bambino è nato e volato in cielo il 23 gennaio - ha scritto la donna, secondo quanto riporta la Gazzetta di Mantova -. Ogni giorno io e mio marito andiamo al cimitero di San Silvestro per salutarlo, per sentirlo ancora vicino. Gli avevamo comprato un lumino. Oggi l'abbiamo trovato spento. Hanno rubato le pile. Volevamo complimentarci con il gran signore (o signora) che non ha avuto pietà neanche davanti a un lumino per un neonato morto. Vergognatevi". 

