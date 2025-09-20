Mantova, rubano le pile di un lumino dalla tomba di un neonato: l'annuncio della madre sui social

"Il nostro bambino è nato e volato in cielo il 23 gennaio - ha scritto la donna, secondo quanto riporta la Gazzetta di Mantova -. Ogni giorno io e mio marito andiamo al cimitero di San Silvestro per salutarlo, per sentirlo ancora vicino. Gli avevamo comprato un lumino. Oggi l'abbiamo trovato spento. Hanno rubato le pile. Volevamo complimentarci con il gran signore (o signora) che non ha avuto pietà neanche davanti a un lumino per un neonato morto. Vergognatevi".