Mantova, l'iniziativa di Luca De Marchi (FdI): "Frittelle solo ai bambini italiani"

Fa discutere l’iniziativa del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Luca De Marchi, prevista per il pomeriggio del 15 febbraio al luna park di Mantova. Ci sarà una distribuzione di frittelle, ma solo per i bambini italiani. Lo stesso De Marchi spiega quali sono le motivazioni: “Puntiamo lo sguardo sulle famiglie extracomunitarie che, in realtà, godono, per quanto riguarda l’infanzia, di numerose agevolazioni, mentre le famiglie mantovane troppo spesso devono rinunciare ai momenti di svago con i figli perché subissate di pensieri riguardanti le difficoltà finanziarie”. Il luna park è del tutto estraneo all'iniziativa. Giorgia Meloni si dissocia.

Sui social sono tanti i mantovani che hanno commentano l'iniziativa, dopo che De Marchi ha pubblicato un articolo riguardante la sua proposta chiosandola con il termine "patriottismo". "E' aberrante. Non ha veramente senso. E' un'iniziativa che fa schifo. I bambini non c'entrano", scrive un utente. Un ragazzo sottolinea: "I bambini esclusi si sentiranno malissimo per molto tempo. Quelli a cui è dedicata si sentiranno legittimati a sentirsi superiori. Da nessuna delle due parti arriverà un bel messaggio. E lasciatelo dire: il patriottismo è ben altra cosa". E ancora un altro utente commenta: "Non ho parole per descrivere l'iniziativa, tranne, per il momento, i seguenti aggettivi: discriminatoria, terrificante, impensabile, inumana, idiota, vomitevole".



Giorgia Meloni si dissocia: "Annulli l'evento o provvedimenti" - La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, si è dissociata dall'iniziativa. Su Twitter ha scritto: "Mi dissocio nella maniera più categorica dall'iniziativa presa dal consigliere de Marchi a Mantova, che lede l'immagine di FdI. Il consigliere la annulli immediatamente e porga scuse pubbliche o saremo costretti a prendere provvedimenti nei suoi confronti".