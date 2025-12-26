In fiamme agriturismo nel Mantovano, sette persone in ospedale

All'alba di oggi a San Giorgio Bigarello, località Villanova De Bellis nel Mantovanosi è sviluppato un incendio nell'agriturismo "Corte Rocca". Le fiamme si sarebbero sviluppate dalla veranda dell'agriturismo e si sono estese a tutta la struttura dove dimorano 2 famiglie che non hanno subito ferite o ustioni ma per sicurezza sono stati tutti trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Mantova per le inalazioni da monossido di carbonio, nessuna è grave. Lo stabile è stato dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco che hanno impiegato tre ore per domare le fiamme. L'edificio è stato sottoposto a sequestro, compresa un'abitazione, e la natura dell'incendio è ancora da accertare. Sul posto anche i carabinieri di Roverbella e Bagnolo San Vito. Le due famiglie sono parenti tra loro. Solamente una persona ha rifiutato il trasporto in ospedale, mentre le rimanente sette persone sono state trasportate per accertamenti: una madre 53nne con la figlia di 1 anno, un 49nne, una 45nne, una 73nne, un 30nne,una 32nne, un ragazzo di 10 anni e una bambina di 4 anni.