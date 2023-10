Mantova, "gara" per adottare un pitone reale di un metro e mezzo

Tanti lo vogliono, una sola persona lo porterà a casa.

Già una decina di persone si sono fatte avanti per adottare un pitone reale di un metro e mezzo catturato il 19 ottobre dagli agenti ittico-venatori in una ditta di calcestruzzi a Curtatone, in provincia di Mantova. In quattro si sono presentati con il Cites, il documento necessario per detenere animali esotici, ma non è ancora stato trovato il legittimo proprietario. In attesa che venga assegnato, il pitone è custodito nel centro di recupero della fauna selvatica Loghino Bosco di San Silvestro.