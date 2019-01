Mantova, chef stellato sequestrato e rapinato per un’ora

I rapinatori, ha raccontato in seguito Tamani alla Gazzetta di Mantova, parlavano con un accento dell’est e appena entrati nel ristorante lo hanno spintonato e poi imbavagliato. Dopo aver rubato il denaro che lo chef aveva con sé, hanno messo a soqquadro il locale per trovare altro. Qui hanno trafugato oggetti di valore, argenteria e vino pregiato. Poi si sono diretti nei locali privati dello chef dove hanno trovato e portato via alcune carte di credito.



Tamani, dopo la fuga dei malviventi, è riuscito a liberarsi e a rifugiarsi in un bar vicino da dove ha chiamato i carabinieri.