Manovra di Kristeller durante il parto, perché è importante inserirla in cartella clinica

Sempre più spesso si sente parlare di manovra di Kristeller durante il parto. È una pratica di aiuto alle mamme in fase di travaglio che serve a facilitare la spinta e l’espulsione del feto. Questa pratica, che non viene trascritta nelle cartelle cliniche e per questo viene definita "invisibile", stando alle testimonianze raccolte da “Striscia la Notizia”, avrebbe creato diversi problemi ad alcune mamme e ai loro bambini: alcuni tali da essere irreversibili. “Quando si verificano problemi dopo il parto, alla mamma o al bambino - spiega il prof. Cosmi, medico chirurgo ginecologo dell’Ospedale di Padova - ci sono dietro manovre eseguite in condizioni di inappropriatezza”.