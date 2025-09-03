Manifesti offensivi contro Tajani a Viterbo, Forza Italia: "Un gesto vergognoso"

Il coordinamento provinciale di Forza Italia ha condannato con fermezza l’episodio, parlando di “vergognosi insulti” rivolti al segretario del partito. Sandra Savino, sottosegretario all’Economia e segretaria regionale di FI in Friuli Venezia Giulia, ha dichiarato: "È inaccettabile che il movimento giovanile di un partito che si definisce democratico scelga di scadere nell'odio personale e nella violenza verbale: non è politica, è intolleranza". Anche Fulvio Martusciello, capogruppo di FI al Parlamento europeo, ha commentato: "Colpire un leader politico nel giorno della Macchina di Santa Rosa è un atto che offende la città e la sua tradizione. Chi usa l'insulto al posto del confronto politico dimostra soltanto debolezza". Parole dure anche da Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera: "Le offese grevi e gravi sono sintomatiche di incapacità di confronto e disonorevoli per la comunità del Partito democratico". Dal Comune è arrivata una reazione altrettanto netta. La sindaca di Viterbo, Chiara Frontini, ha espresso "massima vicinanza al ministro" e ha criticato l’uso di un evento simbolico e condiviso come la Macchina di Santa Rosa per scopi politici. "Oggi non era il momento per alzare i toni – ha dichiarato – serve rispetto istituzionale in una giornata dedicata all’unità cittadina".