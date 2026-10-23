Manifestazioni studentesche nel Napoletano, 4 minorenni denunciati

Sono tutti minorenni i giovani identificati dai carabinieri durante le manifestazioni studentesche andate in scena a Pomigliano d'Arco e Marigliano, in provincia di Napoli. Per tutti sarà proposta l'applicazione del Daspo urbano.
Fermati fuori da scuola
I tre giovanissimi - un 14enne e due 16enni - sono ritenuti responsabili dell'esplosione di petardi nel corso della manifestazione a cui hanno preso parte circa 300 giovani. All'altezza dell'istituto Matilde Serao, una studentessa di 17 anni, a causa della ravvicinata esplosione di un petardo, ha accusato un malore: è stata visitata sul posto dal 118 e ora sta bene. I tre minorenni, una volta fermati, sono stati trovati in possesso di tre petardi tipo Kobra e di alcune scatole con all'interno piccoli petardi di libera vendita, tre fumogeni, un bengala, un passamontagna e una maschera di Salvador Dalì resa celebre dalla serie Tv "La casa di Carta". Nelle tasche di un 16enne anche una dose di marijuana.
Un martello nello zaino
I tre ragazzini, affidati ai rispettivi genitori, saranno denunciati alla procura per i minorenni di Napoli. A Marigliano, nei pressi della villa comunale, dove hanno manifestato altri 200 ragazzi, i carabinieri hanno invece fermato un ulteriore ragazzo di 15 anni, con il volto coperto da un passamontagna, che nello zaino aveva un martello frangi vetro. Il minorenne, affidato ai propri genitori, sarà denunciato.