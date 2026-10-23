Manifestazioni studentesche nel Napoletano, 4 minorenni denunciati

I tre giovanissimi - un 14enne e due 16enni - sono ritenuti responsabili dell'esplosione di petardi nel corso della manifestazione a cui hanno preso parte circa 300 giovani. All'altezza dell'istituto Matilde Serao, una studentessa di 17 anni, a causa della ravvicinata esplosione di un petardo, ha accusato un malore: è stata visitata sul posto dal 118 e ora sta bene. I tre minorenni, una volta fermati, sono stati trovati in possesso di tre petardi tipo Kobra e di alcune scatole con all'interno piccoli petardi di libera vendita, tre fumogeni, un bengala, un passamontagna e una maschera di Salvador Dalì resa celebre dalla serie Tv "La casa di Carta". Nelle tasche di un 16enne anche una dose di marijuana.