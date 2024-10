Manifestazione Pro Palestina sabato a Roma, scatta l'allarme infiltrati: città "blindata" | In Europa è allerta per il 7 ottobre

Scatta l'allerta a Roma per la manifestazione Pro Palestina in programma il 5 ottobre, a due giorni dal primo anniversario dell'attacco di Hamas a Israele. Nonostante il divieto imposto dalla questura, alcuni gruppi potrebbero radunarsi a piazzale Ostiense, dove è stato annunciato il corteo, e le forze dell'ordine sono in stato di massima attenzione per intercettare eventuali infiltrati violenti. Sotto la lente anche i social, in particolare quelli legati ad ambienti anarchici e collettivi universitari. E' di pochi giorni fa il cartello shock contro Liliana Segre, esposto al corteo Pro Palestina a Milano: "Agente sionista". Piantedosi: attenzione altissima. Schinas, vicepresidente Commissione Ue: "Siamo in allerta elevata".