Manfredonia (FG), dorme sul peschereccio fermo da settimane: "Il prezzo del gasolio ha triplicato le spese"

Donato, 27 anni, è un

giovane pescatore

peschereccio

l'ipoteca sulla casa dei suoi genitori.

aumento del gasolio

che ha lasciato l'università per intraprendere l'avventura del mare. Un anno e mezzo fa, ha deciso di investire in unche gli è costato 200mila euro piùDa circa dieci giorni, Donato dorme sulla sua imbarcazione a Manfredonia (FG) ferma da settimane a causa dell'che è arrivato a sfiorare l'euro e trenta centesimi triplicando le spese.

A "

Mattino Cinque News

Sono 10 giorni che dormo in barca per sorvegliare non solo il mio peschereccio ma anche quello degli altri miei colleghi

", l'uomo parla della sua situazione e di quella di molti altri pescatori che da settimane sono fermi nei porti con le loro imbarcazioni: ". Le barche - conclude - sono nate e devono morire per navigare e non per fare le piattaforme nel porto. Vogliamo che il Governo metta un tetto massimo per il gasolio. Ci serve un aiuto concreto".