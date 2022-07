Maneskin a Roma, il successo di Ama: "Raccolte 200mila bottigliette"

Duecento mila bottigliette di plastica raccolte e avviate al riciclo e 10 tonnellate di rifiuti indefferenziati: è quanto gli operatori di pulizia Ama hanno raccolto al termine del maxi-evento al Circo Massimo . A renderlo noto è l'Ama, la società che gestisce i rifiuti nella Capitale, che per il concerto della band romana aveva messo a punto l'operazione #tuttiresponsabili , con l'obiettivo di replicarla nei prossimi grandi eventi dell'estate romana.

Ama ha reso noto i risultati del piano messo in campo per garantire

il decoro e la pulizia

70mila spettatori

di Circo Massimo e delle strade vicine. Per l’evento, a cui hanno partecipato oltre, l’azienda municipalizzata aveva messo in campo decine di operatori e 55 cassonetti per la raccolta di rifiuti.

Le pulizie sono iniziate subito dopo la mezzanotte, a concerto finito, insieme alle operazioni di lavaggio per

rendere di nuovo agibili le aree pedonali e le strade

50 operatori

adiacenti al Circo Massimo. L’intervento, che ha visto impegnaticon l’ausilio di 30 mezzi tra compattatori, veicoli a vasca, spazzatrici e lava-strade, ha permesso la riapertura delle strade interessate all'alba del giorno dopo.

A lanciare il piano è stato l'

assessorato ai Rifiuti del municipio I

proprio con lo slogan #tuttiresponsabili e dopo il successo del concerto dei Maneskin, verrà applicato anche in molti altri dei prossimi eventi: il primo sarà il concerto di Ultimo, il prossimo 17 luglio.