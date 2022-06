Maneskin scatenati sul palco e stavolta Damiano resta... in mutande

Ben Stiller ambasciatore Onu in visita a Leopoli: "Con le vittime della guerra in Ucraina per amplificare la solidarietà"

Durante lo show, mentre sul palco la band aveva chiamato anche parte del pubblico per ballare, Damiano si è tolto il pantaloni e le scarpe ed è restato in mutande scatenandosi come non mai.

Esibizioni come questa ormai però non sono una novità per i

Maneskin

la cui parola d'ordine sul palco è provocare e trasgredire. In Germania, poche settimane fa la band aveva infiammato le oltre 90mila persone presenti al Rock am Ring, storico festival che si tiene ogni anno e poi stuzzicato i fan postando su Instagram uno scatto di Damiano completamente nudo nel backstage del concerto.

Anche

Victoria

si è lasciata spesso andare a siparietti davvero osè suonando a seno scoperto o postando immagini senza veli.