I Maneskin (e Damiano nudo) conquistano anche la Germania

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno poi postato alcuni scatti del concerto, che il gruppo replicherà al festival gemello a Norimberga, il Rock im Park. Headliner di ambedue le kermesse i Green Day, i Muse e i Volbeat.

Look coordinati in pelle per i quattro ragazzi romani, Victoria in total red, pantaloni rossi e petto nudo per Damiano. Tacchi alti e make-up uguale per tutti, provocanti, glamour e in perfetto stile genderless, come sempre.

Il frontman della band ha anche stuzzicato i suoi fan, mandandoli letteralmente in estasi, condividendo su Instagram un'immagine piccante dal backstage in cui è completamente nudo mentre copre le parti intime con un asciugamano.