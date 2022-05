Maneskin, la band rock lancia il nuovo singolo "Supermodel"

Il nuovo brano della band romana, dal sound tipicamente californiano e un groove modern rock contagioso, è la nuova prova di maturazione da parte di un gruppo in inarrestabile evoluzione, che continua di volta in volta a definire una propria identità rock’n’roll inimitabile. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno sviluppato il concept della canzone ispirandosi a una serie di personaggi che hanno incontrato vivendo a Los Angeles .

"Abbiamo scritto 'Supermodel' - spiegano - dopo aver trascorso dei mesi bellissimi a Los Angeles. A volte ci ha sorpreso, e allo stesso tempo intrigato, il fatto che la gente si preoccupi così tanto di coltivare il proprio status, di essere una celebrità, e sia totalmente ossessionata dalle apparenze, dalle conoscenze. Abbiamo iniziato a immaginare

un enigmatico personaggio 'Supermodel'

: una ragazza fantastica, brillante e molto social, che in realtà è piena di problemi e nasconde tristezza e dipendenza. In un certo senso la adori, perché ti dà l’idea di sapere come ci si diverte, ma allo stesso tempo la eviti, perché sai che potrebbe trascinarti nei guai".

I Maneskin presenteranno il nuovo singolo dal vivo durante la finale dell’Eurovision Song Contest a Torino il 14 maggio, a un anno esatto dalla vittoria trionfale che li ha catapultati al primo posto delle classifiche di tutto il mondo. Il 31 ottobre, poi, la band partirà con il

tour mondiale

"Loud kids" dalla data di Seattle, che ha registrato il tutto esaurito, e toccherà altre città come New York, San Francisco, Atlanta, Washington e Los Angeles. La band arriverà anche in Europa e soprattutto in Italia, dove troverà migliaia di fan ad acclamarli.