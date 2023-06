Drogò e violentò studentessa, ex manager Di Fazio condannato a 9 anni in appello

In Appello è stata riconosciuta la continuazione trai reati, non applicata invece dal gup.

Legale Di Fazio: "Riduzione pena non basta, faremo ricorso in Cassazione"

"Non siamo soddisfatti ovviamente perché riteniamo che, pur avendo ottenuto una sensibile diminuzione della pena originariamente inflitta, 6 anni e 6 mesi in meno, riteniamo che manchi ancora un bel delta per arrivare alla pena equa che contiamo di avere". Lo ha detto l'avvocato Mauro Carelli, difensore di Di Fazio. "Ora leggeremo le motivazioni, e depositeremo ricorso in Cassazione. Prendiamo atto di un'eliminazione di alcuni reati come il sequestro di persona e di tutta una serie di non doversi a procedere e assoluzioni su altri. Andiamo avanti per la nostra strada che è la strada giusta e contiamo di arrivare a una pena più equa".