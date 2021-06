Manager arrestato, l’avvocato della ex moglie: "Denunciò fatti gravi, mai ascoltata"

Antonio Di Fazio, l’imprenditore della farmaceutica finito agli arresti con l’accusa di violenza sessuale, era già stato denunciato dalla moglie (ora ex) negli anni fra il 2009 e il 2016. Tredici denunce in tutto: “Che non sono mai state ascoltate”, ha detto il legale della donna ospite a “Quarto Grado”. “Sono accuse di reati molto gravi: stalking, violenza sessuale”.

Come è possibile che non siano mai state prese in considerazione, si chiedono in studio? “Forse perché erano sposati. Ma questa è una spiegazione, non una giustificazione. Ricordiamo che la grande maggioranza delle aggressioni avviene in ambito domestico”, ha spiegato l’avvocato.