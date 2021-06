Manager arrestato, il vicino dell'ex moglie: "Voleva ucciderla"

"Lui voleva ucciderla". A "Quarto Grado" parla un uomo che vive nel condominio in cui convivevano Antonio Di Fazio e l'ex moglie Lidia. Il condomino, che rimane anonimo, racconta del giorno in cui il manager, attualmente in carcere con l'accusa di aver drogato e violentato una studentessa 21enne, avrebbe aggredito l'ex moglie. L'uomo e la donna si erano incontrati il 4 maggio 2014 dopo la seprazione per dividere i regali delle nozze, qualcosa però è andato storto e Di Fazio avrebbe provato a colpire Lidia che durante la fuga dal loro appartamento riuscì a chiedere aiuto a un vicino.

"Non lo conoscevo affatto", charisce l'uomo che quel giorno aiutò l'ex moglie di Di Fazio. Il testimone racconta che la donna era scappata di casa scalza ed era evidente che Di Fazio le aveva fatto qualcosa. Il manager, dal 2009 al 2016, è stato denunciato dall'ex moglie ben 13 volte.