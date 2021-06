Manager arrestato, Di Fazio “ossessionato” da Paola Turci: ai concerti con bodyguard e mazzo di fiori

Si presentava ai concerti di Paola Turci con il bodyguard e un mazzo di rose. Inoltre, a Firenze, aveva prenotato due suite in un lussuoso albergo per soggiornare durante un suo spettacolo. A “Mattino Cinque” si parla dell'"ossessione" di Antonio di Fazio, l’imprenditore milanese arrestato con l'accusa di aver drogato e violentato una studentessa 21enne, per la cantautrice romana.

Non un'ammirazione come tante, ma una vera e propria fissazione: Di Fazio la cercava di continuo al telefono e dopo i concerti. In un'occasione aveva anche ingaggiato un collaboratore che conosceva bene l'artista per potersi presentare in camerino e conoscerla, ottenendo un saluto e nient'altro.