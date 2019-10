Mamma Tafida: "All'ospedale Gaslini ho trovato una speranza" 

"La principale differenza tra la sanità inglese e quella italiana è che dal primo momento in cui Tafida è stata ricoverata in Inghilterra i dottori continuavano a dire 'non ce la farà'. Questo me lo sono sentita dire fino all'ultimo momento. Invece qui al Gaslini ho trovato speranza". Così Shelina Begum, mamma della bimba inglese di 5 anni in gravi condizioni, arrivata mercoledì all'ospedale Gaslini di Genova dal Royal London Hospital.