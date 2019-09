Maltrattamenti nell’asilo a Roma, i racconti shock delle madri: “Mio figlio aveva lividi, per loro era inciampato”

“Mio figlio era arrivato a casa con un livido sul gluteo. Avevo chiesto spiegazioni, hanno detto che era inciampato”. È uno dei racconti shock delle mamme dei piccoli dell’asilo di Roma, dove una suora è stata arrestata e altre persone sono indagate per maltrattamento sui bambini. “Ho visto nelle immagini mia figlia chiusa in una stanza urlare 'mammina aiutami' e non potevo fare niente, perché nemmeno lo sapevo”, racconta in un’intervista a "Mattino Cinque" un’altra madre, sconvolta. Nei video visionati dai genitori ci sono botte, punizioni, bimbi legati. “Ho visto nelle immagini proprio gli abusi su mia figlia”, aggiunge ancora un padre. “Da mamma sto morendo dentro”, chiosa un’altra donna.