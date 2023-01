Per neve e freddo allerta gialla in altre sette regioni. Prevista acqua alta a Venezia

Cime delle montagne innevate dal Veneto alla Campania, dalla Calabria alla Sardegna. Imbiancato anche il Vesuvio. Permane l'allerta arancione per il maltempo in Campania, mentre è gialla in altre sette regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Molise, Sicilia e Sardegna. Per rischio valanghe in Abruzzo l'allerta diventa rossa. Scuole chiuse a Urbino, Potenza e Isernia, mentre a Venezia si attende l'acqua alta.

Maltempo sull'Italia: allerta arancione in Campania, rossa per valanghe in Abruzzo I fiocchi di neve scendono anche a quote basse e ricoprono le vie dei centri abitati, non senza disagi. Tutto è accompagnato da un'aria fredda e pungente che abbraccia l'Italia già da qualche giorno, così come il maltempo che arriva con insistenza anche nelle giornate che cominciano con il cielo sereno e non lascia tregua.



Le temperature tenderanno a diminuire sempre più, con minime anche sotto lo zero. Aumenta anche il pericolo di valanghe sull'Appennino - da quello settentrionale a quello meridionale - a causa delle abbondanti nevicate delle ultime ore. Mentre sulle Alpi il rischio rimane stazionario e diversificato.

Vesuvio imbiancato, Sardegna divisa in due per la neve A Napoli, i cittadini, al loro risveglio, hanno trovato la cima del Vesuvio innevata, ma con il bel tempo sullo sfondo, dopo una notte di pioggia.

Al Centro, la neve è arrivata anche alle porte di Roma, ai Castelli. Nevicate anche in Maremma, in Toscana, con circa 40 centimetri sulla vetta del Monte Amiata, 30 a Prato delle Macinaie. Nel fine settimana è prevista l'apertura della stazione sciistica.

Più a Sud, in Molise, la situazione è peggiorata sempre più con il passare delle ore e le nevicate nei comuni sopra i 500 metri sono diventate più consistenti. Diverse le scuole chiuse. In Calabria il termometro è sceso sotto lo zero in diverse località di montagna. Neve anche sotto gli 800 metri.

La Sardegna è divisa in due dal maltempo. Una metà bloccata dalla neve, l'altra sferzata dal vento. Il Nuorese si è svegliato imbiancato e diversi paesi hanno chiuso le scuole. Tra gli altri disagi, in cinque paesi della Barbagia Mandrolisai - Gadoni, Desulo, Tonara, Aritzo e Belvì - la corrente è mancata per oltre dodici ore. Le nevicate hanno infatti causato l'interruzione delle linee elettriche e telefoniche - i cavi sono stati abbattuti dal peso della coltre bianca - e reso necessario l'arrivo dei gruppi elettrogeni speciali in quattro dei cinque centri abitati. A Gadona, infatti, i tecnici dell'Enel sono riusciti a ripristinare l'energia elettrica. Nel centro della Sardegna, i fiocchi sono scesi anche a bassa quota. Nella parte orientale e sud occidentale della regione, invece, le raffiche di vento sono arrivate agli 80 chilometri orari.

Al Nord, in Valle d'Aosta, è arrivato il freddo polare con temperature sotto la media. Il termometro ha segnato -23 gradi a 3480 metri del ghiacciaio di Plateau Rosà, sul Cervino. In Piemonte le temperature ancora più basse. Sul Monte Rosa la minima rilevata dall'Arpa è stata di -32 gradi, mentre la massima di -30. In Veneto, la neve è arrivata a quote collinari, seppur con precipitazioni di scarso rilievo.

Per il weekend, poi, a Venezia è atteso il fenomeno dell'acqua alta con una massima di 115 centimetri. Per questo motivo si attiverà il sistema Mose.