Maltempo, vento e onde sul lago di Como: salvate 45 persone in barca | Trento, cede la strada sotto l'auto: giovane salvo per miracolo

Sono previsti temporali forti in Emilia Romagna per lunedì e la protezione civile ha emesso un'allerta arancione per parte del territorio: la costa romagnola e tutta la fascia collinare e montana. Allerta gialla in pianura. Per lunedì sono attese piogge persistenti e abbondanti. L'allerta è alta anche e soprattutto per le frane e per i rapidi innalzamenti dei livelli dei fiumi. Non si escludono, sulla costa, fenomeni di erosione della battigia per l'innalzamento del moto ondoso, che potrà raggiungere i due metri di altezza.